France: l'Assemblée nationale vote contre le pass sanitaire dans les hôpitaux et Ehpad

Le gouvernement souhaitait imposer le recours au pass sanitaire dans les hôpitaux et Ehpad pour les patients non urgents et les visiteurs, mais l'Assemblée nationale a voté contre. Les députés ont adoptés les amendements proposés par La France Insoumise et Les Républicains qui s'y opposaient. Le texte devrait normalement revenir au sein de l'hémicycle dans le cadre de la navette parlementaire.