PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
France: la justice condamne TotalEnergies pour pratiques commerciales trompeuses

La justice française a condamné partiellement TotalEnergies jeudi 23 octobre en estimant qu'elle avait commis des « pratiques commerciales trompeuses » en communiquant sur son « ambition d'atteindre la neutralité carbone » et « d'être un acteur majeur dans la transition énergétique ». Le tribunal a en revanche rejeté les plaintes des associations, qui accusaient le géant des hydrocarbures de « greenwashing », concernant les allégations de TotalEnergies sur le gaz fossile et les agro-carburants.



Le tribunal de Paris a estimé que TotalEnergies avait fait état d'allégations environnementales qui « étaient susceptibles d'altérer le comportement d'achat du consommateur » et de « l'induire en erreur » en lui faisant croire qu'elle pouvait atteindre la neutralité carbone en 2050 tout en augmentant la production de pétrole et de gaz, selon un communiqué du tribunal sur cette procédure civile.
 
(Plus d'informations à venir...)
RFI

Jeudi 23 Octobre 2025 - 12:49


