France: la justice condamne TotalEnergies pour pratiques commerciales trompeuses

La justice française a condamné partiellement TotalEnergies jeudi 23 octobre en estimant qu'elle avait commis des « pratiques commerciales trompeuses » en communiquant sur son « ambition d'atteindre la neutralité carbone » et « d'être un acteur majeur dans la transition énergétique ». Le tribunal a en revanche rejeté les plaintes des associations, qui accusaient le géant des hydrocarbures de « greenwashing », concernant les allégations de TotalEnergies sur le gaz fossile et les agro-carburants.

RFI

