France: la justice condamne TotalEnergies pour pratiques commerciales trompeuses

Le tribunal de Paris a estimé que TotalEnergies avait fait état d'allégations environnementales qui « étaient susceptibles d'altérer le comportement d'achat du consommateur » et de « l'induire en erreur » en lui faisant croire qu'elle pouvait atteindre la neutralité carbone en 2050 tout en augmentant la production de pétrole et de gaz, selon un communiqué du tribunal sur cette procédure civile.
