France : le Président Diomaye Faye s'est entretenu avec plusieurs acteurs économiques

Invité spécial de la « Rencontre des Entrepreneurs de France » (La REF), le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a tenu une série d'audiences avec des acteurs économiques et institutionnels français. Ces rencontres organisées en marge de la cérémonie officielle soulignent la volonté du Sénégal de forger des partenariats solides, durables et créateurs de valeur en soutien à la Vision Sénégal 2050 et au Plan national de transformation.



Selon la Présidence, le chef de l’État a rencontré les dirigeants du groupe cimentier Vicat, un actionnaire de SOCOCIM. Leurs échanges ont porté sur la compétitivité du secteur, la réduction du coût du ciment et son rôle dans les grands chantiers nationaux.



Le Président Faye s'est également entretenu avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), pour explorer les opportunités d’investissement et dynamiser la coopération économique. Il a ensuite reçu les responsables de matière Sénégal, entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages d'art, afin de discuter de projets d'infrastructures stratégiques (ponts, routes, équipements).



Dans la même série d'entretiens, le Président a reçu le groupe Lagardère Travel Retail, qui gère les boutiques hors taxes de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Leurs discussions ont concerné la qualité des services, la politique de prix et les perspectives d’expansion. S'en est suivi un échange avec Eramet Sénégal, une société minière, avec laquelle il a évoqué une exploitation durable qui crée des emplois et respecte l'environnement. Le président a également rencontré le groupe NGE, spécialisé dans le BTP, pour aborder le développement d'infrastructures stratégiques et la création d’emplois locaux.



Enfin, le Président a aussi reçu Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, a indiqué la présidence sur sa page Facebook.