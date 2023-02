France: une professeure poignardée à mort par un élève qui déclare être "possédé"

Une professeure de 54 ans a été tuée en plein cours dans sa classe ce mercredi 22 février 2023 dans son lycée Saint-Thomas d'Aquin à St-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Un élève de 16 ans est mis en cause. Interpellé et placé en garde à vue, il a déclaré être possédé.



Une professeure d'espagnol du lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz au Pays-Basque a été poignardée en plein cours par un élève de sa classe selon nos informations. Son pronostic vital avait été engagé et elle n'avait pu être transportée vers les urgences.



Le parquet de Bayonne a indiqué à France 3 que l'enseignante, âgée de 54 ans, était décédée. Le service régional de police judiciaire de Bordeaux est chargé de l'enquête.



Le suspect se dit "possédé"

L'élève soupçonné de l'agression et âgé de 16 ans a été interpellé et conduit au commissariat de St-Jean de Luz. Il était suivi pour une dépression selon nos sources. Selon nos confrères de France info, ce lycéen est inconnu des services de police. Au momenht de son interpellation, il a déclaré avoir entendu des voix et être "possédé".