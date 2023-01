Francis Ngannou, champion chez les lourds, quitte l'UFC

Détenteur de la ceinture de champion chez les poids lourds, Francis Ngannou n'a pas renouvelé son contrat avec l'UFC. Le Camerounais est libre de s'engager ailleurs.



L'affiche opposant Jon Jones à Ciryl Gane pour le titre de champion UFC chez les poids lourds a été rendue possible car le contrat qui liait l'organisation de MMA et Francis Ngannou, le détenteur de la ceinture, n'a pas été renouvelé. C'est Dana White, le patron de l'UFC, qui l'a confirmé samedi soir à Las Vegas en marge de l'UFC Vegas 67.



White a ajouté qu'il avait offert un contrat qui aurait fait de Ngannou le poids lourds le mieux payé de l'histoire de son organisation, sans préciser les chiffres. Il a été expliqué qu'il ne ferait pas jouer l'option d'égaler n'importe quel contrat extérieur pour garder Ngannou.



Le Camerounais de 36 ans est désormais libre de s'engager dans la discipline et avec l'organisation de son choix. Il était champion du monde des lourds depuis mars 2021 (victoire par K.-O. contre Stipe Miocic) et avait défendu son titre une fois avec succès, face à Gane lors de l'UFC 270 à Anaheim (Californie) il y a un peu moins d'un an.



L'Equipe