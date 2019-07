Frank Ribery au tribunal de Grande instance de Marseille pour un litige avec son ex-agent

C'est une affaire qui traîne depuis 2007. Mardi matin, Franck Ribéry était au tribunal de grande instance de Marseille pour un litige avec son ancien agent, Bruno Heiderscheid. Ce dernier s'était occupé de la carrière du footballeur de 2005 à 2007, soit l'époque à laquelle Franck Ribéry jouait à l'OM.



L'ancien joueur du Bayern de Munich a porté plainte contre son ancien agent pour « faux et usage de faux » en décembre 2017 au tribunal de Marseille. Il conteste l'authenticité de documents fournis par Bruno Heiderscheid qui démontrent l'existence d'un accord entre les deux hommes sur une commission qu'aurait dû toucher l'agent lors du transfert du joueur de l'OM au Bayern de Munich. Une opposition judiciaire de plus de dix ans Bruno Heiderscheid affirme de son côté que Franck Ribéry lui aurait promis oralement et par écrit en mai 2006 de lui verser une commission de 10 % sur son transfert au Bayern de Munich, en remerciement de l'avoir fait venir à l'Olympique de Marseille en 2005 alors que la situation avec son ancien club,



Galatasaray, était conflictuelle. Ce n'est pas la première fois que les deux hommes se retrouvent devant une cour de justice pour régler un contentieux. En 2015, la cour d'appel du Luxembourg avait déjà condamné l'ancien joueur du Bayern de Munich à verser 1,6 million d'euros à son ancien agent pour rupture abusive du contrat en 2007.



Aujourd'hui, Franck Ribéry n'est plus au Bayern Munich mais n'a pris sa retraite pour autant puisqu'il a annoncé étudier des offres en Europe au journal sportif allemand Bild.



Le Parisien