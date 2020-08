Frank Timis bénéficie d'un titre foncier de 25.000 ha dans le nord du Sénégal

La chaîne britannique accusait la compagnie pétrolière British Petroleum (BP) d’avoir accepté de verser une 10 milliards de dollars de royalties à l’homme d’affaires roumano-australien Frank Timis, lequel avait signé en 2012 un contrat pétrolier controversé avec le Sénégal, voilà que ce même homme d'affaires est accusé d'accaparement de terres au Sénégal.



« Nous avons entendu par la voie de la presse que FranK Timis bénéficie d’un titre foncier. Après vérification il s’avère vraie. Et c’est sur une superficie de 25. 000 ha située au nord du Sénégal, un projet de Senhuile Senior qui tout le monde connaissait devenu les fermes Téranga. On parlait de sa main mise sur le pétrole et aujourd'hui c'est sur le foncier. Ce qui est vraiment aberrant ", a révélé ce lundi Ardo Sow panéliste, lors de la séminaire du Cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal (CRAFS).