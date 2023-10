Frappe sur un hôpital à Gaza: l'Union africaine dénonce un bombardement israélien

L’attaque contre l’hôpital est « un crime de guerre ». Moussa Faki Mahamat a réagi rapidement après les frappes de ce mardi soir. Sur les réseaux sociaux, le président de la Commission de l’UA a indiqué : « Aucun mot ne peut exprimer pleinement notre condamnation du bombardement par Israël d'un hôpital à Gaza, qui a tué des centaines de personnes ».



Une fois de plus, l’Union africaine a appelé la communauté internationale à réagir. Au lendemain de l’attaque du Hamas, le 7 octobre, Moussa Faki Mahamat avait appelé « les grandes puissances mondiales à assumer leurs responsabilités pour imposer la paix et garantir les droits des deux peuples ».



La même critique contre Israël émane du président égyptien. Abdel Fattah Al-Sissi parle d’une violation flagrante du droit international : « Je condamne avec la plus grande fermeté le bombardement par Israël de l’hôpital à Gaza ». Ce bombardement a entraîné des manifestations, notamment à Tunis, devant l’ambassade de France. En Mauritanie, les manifestants se sont réunis devant l’ambassade américaine, les autorités ont décrété un deuil national de trois jours.