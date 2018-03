Fratricide à Thiès : Modou Anne éventre son frère pour une banale histoire

Gaston Anne, maçons de son état a connu avant-hier, une mort atroce. La victime a succombé à ses blessures, après son évacuation à l’Hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène, ce dimanche vers 18 heures. Sa mort est provoquée par une rude bagarre qui l'a opposé à son frère Modou Anne, âgé de 32 ans.



D’après nos confrères de L’Observateur, le meurtrier est un déficient mental qui a plusieurs fois séjourné à l’hôpital psychiatrique Dalal Khel. C'est un adepte de chanvre indien.



Les faits se sont passés à Thiès plus précisément dans le quartier de Cité Lamy où Modou Anne a voulu corriger le fils de l’un de ses grand-frères. Gaston Anne s’interpose et lui interdit de battre l’enfant. Sur ces entrefaites, il s’en est pris à son grand frère. Quelques minutes après leur bagarre, Gaston qui avait oublié le problème, discutait tranquillement avec un ami à qui il avait confié des travaux dans la concession. Modou de surgir de nulle part, il brandit un couteau tranchant entre les mains. Le jeune déficient mental a, dans la foulée, poignardé son frère Gaston au ventre en lui enfonçant la lame dans les boyaux. Les lieux sont ainsi ensanglantés.



Par la suite ses frères et sœurs ont évacué Gaston en urgence à l’hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène, où il a rendu l’âme. Finalement, le meurtrier Modou Anne a été placé sous mandat de dépôt.