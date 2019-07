Fraude à l’examen Ucad: l’étudiant, Allah Mbengue, condamné pour avoir passé l’examen à la place de son ami

L’étudiant à l’Institut supérieur de management (Ism) qui a passé l’examen à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) à la place de son ami en échange de 25 000 F Cfa, a été attrait devant la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar pour fraude à l’examen. Allah Mbengue a été condamné à un (1) mois de prison ferme.



En effet, Mbengue s’est porté volontaire pour passer l’examen d’anglais en Licence 3 à la place de son ami, au département d’arabe de l’Ucad. Ce, contre un paiement de 25 000 F Cfa. Devant la barre, le prévenu reconnait les faits qui lui sont reprochés. II informe qu’il voulait aider son ami qui avait des problèmes avec l’anglais. « Comme je me débrouille assez bien en anglais, je voulais seulement l’aider à valider cette matière », dixit-il.



Face aux questions du parquetier qui lui rappelle qu’il a été payé à hauteur de 25 000 F Cfa, le mis en cause de rétorquer : « Il n’a jamais été question d’argent. Je l’ai fait gratuitement. Ce sont les enquêteurs qui ont mentionné ça sur le procès-verbal. Mais il n’y avait pas de prix ».



Lui rappelant une partie de sa déclaration : «Je ne vais jamais dénoncer l’étudiant en question. Je préfère même crever en prison que de donner son nom », le procureur de la République qui juge l’affaire très grave, requiert contre le prévenu la peine de trois (3) mois ferme.



Une peine très lourde si l’on en croit à son avocat Me Alioune Badara Ndiaye qui informe que déjà son client « a été sanctionné disciplinairement à une peine de 5 ans ».

Au terme du procès, il a finalement écopé un (1) mois de prison ferme.