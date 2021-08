Fraude au BFEM : la fausse candidate et sa tante en prison

L’élève K. Niakasso et sa tante T. Makalou ont été placées sous mandat de dépôt, hier mercredi, après leur face-à-face avec le procureur, rapporte « Le Soleil ».



La fausse candidate est âgée de 24 ans et a décroché le Bac cette année. Cette dernière tentait de composer à la place de sa tante T. Makalou.



Les faits se sont produits au centre du collège Jean XXIII (Tambacounda), au jury N° 1, où « la candidate » s’est présentée sous l’identité de sa tante, le lundi 9 août 2021, premier jour des épreuves du Bfem.



Elles sont poursuivies pour fraude aux examens, usurpation d’identité et association de malfaiteurs.