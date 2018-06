Fraude au Bac : Les présumés fraudeurs seront devant le juge ce vendredi

Les présumés fraudeurs au baccalauréat de 2017 vont comparaître demain vendredi devant le juge Maguette Diop en audience spéciale à la salle 4 du palais de justice de Dakar.



Ces derniers, au nombre de trente-neuf (39), répondront des chefs d’accusation pour lesquels ils sont poursuivis à savoir association de malfaiteurs, fraude aux examens et concours, obtention frauduleuse d’avantages matériels indus, blanchiment de capitaux et complicité desdits délits.



Pour rappel, cette affaire remonte au mois de juillet 2017. Ainsi, les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) avaient reçu des informations faisant état de fraudes sur certaines épreuves du baccalauréat de l’année 2017. Par la suite une enquête a été ouverte pour mettre la lumière sur cette affaire qui remettait en cause la fiabilité de l’examen.