Front à l'Ucad ce mercredi : le collectif des étudiants maintient leur mouvement d'humeur

Au moment où ces lignes sont écrites, les étudiants font face aux forces de l'ordre. Ils s'échangent des jets de pierre et des tirs de grenades lacrymogène. Le collectifs des étudiants a décidé de poursuivre leur front ce, malgré les précisions de la Direction des bourses sr le retard de paiement.



Dans un communiqué, les étudiants soulignent que ": "Contrairement aux informations circulant, le Collectif des amicales de l’UCAD tient à rappeler qu’il est « la seule structure en charge de la défense des intérêts des étudiants ».



Face à l’urgence de la situation, et suite à leur mouvement d’humeur, ils ont été reçus en haut lieu, fait savoir la note. En effet, « sur ordre du Premier ministre, Monsieur Ousmane SONKO, son conseiller technique a convoqué une rencontre d’urgence avec le collectif des amicales ». Par ailleurs, informent-ils « nous avons également eu des échanges avec les Directeurs du COUD et des Bourses » et une rencontre s’est tenue « dans la fin de journée avec le conseiller à la Présidence M. Ousmane SONKO JR ».



Cependant, à l’issue de ces discussions, « nous informons toute la communauté que nous ne sommes pas assouvis des propositions et engagements pris par les autorités précitées », précise la même source. En dépit du communiqué de la Direction des Bourses tentant d'expliquer les retards, les étudiants ont décidé de poursuivre leur mouvement d’humeur.



En conséquence, le Collectif réaffirme sa position : « nous maintenons une position claire et constante : il exige le paiement intégral et sans conditions des bourses ».



Les étudiants « félicitent tous les camardes pour la mobilisation impressionnante au cours de ces deux jours de combat » et à leur exprimer notre entière solidarité. Et « souhaitent également un prompt rétablissement à nos camarades blessés, qui incarnent véritablement le courage et la dignité ».



Le Collectif conclut en « réitérant son engagement et sa disponibilité auprès de la vaillante communauté estudiantine ».