Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) : voici la liste des Adhérents

L’opposition sénégalaise a franchi une étape dans son combat contre les politiques du pouvoir en place en formant une nouvelle alliance baptisée Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR). Portée sur les fonts baptismaux, ce dimanche 09 février, cette coalition a pour objectif principal de "défendre notre République dont les valeurs fondamentales se trouvent gravement menacées par les agissements du pouvoir Pastef", selon les déclarations des leaders de l’opposition.



Le FDR se positionne comme un regroupement de forces politiques, sociales et citoyennes résolues à lutter contre ce qu’elles perçoivent comme une dérive autoritaire du pouvoir actuel, dirigé par le parti Pastef.

À travers cette alliance, l’opposition cherche à fédérer les énergies et à mobiliser l’ensemble des forces vives de la nation pour résister à ce qu’elle considère comme des menaces graves pour la démocratie et la République.



Les membres de l’alliance ont affirmé leur volonté de défendre les valeurs fondamentales de la République, telles que la justice, la liberté, la séparation des pouvoirs, et le respect des droits humains. Le FDR entend également lutter contre ce qu’il considère comme des dérives autoritaires du pouvoir actuel, notamment en matière de libertés publiques, de répression de l’opposition et de gestion des affaires publiques.



L’alliance Front pour la Défense de la Démocratie et de la République regroupe un ensemble d’acteurs politiques et de personnalités de la société civile. Bien que la liste complète des adhérents n’ait pas été entièrement publiée, plusieurs figures de l’opposition sénégalaise ont d'ores et déjà rejoint le mouvement.

Ci joint la liste :