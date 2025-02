Front social en ébullition : Abass Fall annonce des concertations

Face aux tensions sociales de plus en plus persistantes, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a réagi en annonçant une série de rencontres après avoir reçu la plateforme revendicative des centrales syndicales.



« Après avoir reçu la plateforme revendicative des centrales syndicales, une audience est prévue entre le Premier ministre Ousmane Sonko et les différentes centrales syndicales », a-t-il déclaré et rapporté par Les Échos dans son édition de ce mardi 18 février.



Dans le cadre du suivi des revendications, Abass Fall a rappelé que son ministère a déjà entamé l’examen des doléances soumises : « Conformément aux engagements pris lors de notre rencontre du 30 janvier, j’ai chargé mes services d’étudier les différentes revendications exprimées dans votre plateforme. »



Avec la baisse annoncée des salaires, réduction des subventions, suppression d’agences publiques, des voix commencent à se faire entendre un peu partout dans le Sénégal.