Inclusion numérique : Keur Madiabel forme 132 participants aux outils digitaux

À Keur Madiabel, le numérique s’impose désormais comme un levier essentiel pour l’employabilité et l’inclusion sociale. Sous l’impulsion du maire Abdoulaye Diatta, la commune accueille actuellement une session de formation intensive dédiée à l’initiation aux outils numériques et collaboratifs. Au total, 132 participants prennent part à cette initiative ambitieuse qui vise à renforcer les compétences des citoyens face aux mutations du marché du travail.



Dans un contexte où les exigences professionnelles évoluent rapidement, la municipalité mise sur la formation continue comme réponse stratégique. Cette session permet aux apprenants, issus de divers corps de métiers, de mettre à jour leurs connaissances et de se familiariser avec les outils digitaux devenus incontournables.



« Dans la vie, il n’y a pas d’activité plus importante que la formation, notamment le renforcement de capacités. C’est ma conviction. En tant qu’enseignant, je crois à l’éducation et j’ai compris, à travers mon expérience à l’ANPEJ, le rôle fondamental de la formation dans l’employabilité. Pour être recherché sur le marché du travail, il faut être compétent, et la compétence passe par la formation », a déclaré le maire Abdoulaye Diatta.



Insistant sur la nécessité de s’adapter aux évolutions rapides des connaissances, l’édile souligne que la mise à jour régulière des compétences est indispensable pour ne pas être dépassé. « Aujourd’hui, les connaissances se renouvellent à une vitesse extraordinaire. Si on ne les actualise pas, on est vite dépassé. C’est pourquoi je privilégie aussi bien les formations techniques que les compétences comportementales », a-t-il ajouté.



La formation en cours se distingue par son approche innovante et flexible. Elle repose principalement sur l’utilisation des téléphones mobiles, permettant ainsi une accessibilité élargie. Les participants sont initiés aux outils bureautiques en ligne, aux applications mobiles ainsi qu’aux outils collaboratifs inspirés du Web 2.0.



Prévue sur une durée d’une semaine, cette session ne constitue qu’une première étape. La commune prévoit, en partenariat avec d’autres acteurs, d’approfondir les acquis à travers des modules complémentaires portant notamment sur l’archivage numérique, l’innovation et la maintenance des équipements informatiques de la mairie.



À travers cette initiative, Keur Madiabel affirme sa volonté de préparer ses citoyens aux défis du numérique et de favoriser une insertion professionnelle durable dans un environnement de plus en plus digitalisé.