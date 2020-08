Frontière bénino-nigériane: «La fermeture a aussi puni le Togo et le Ghana»

Cela fait un an que le Nigeria a fermé sa frontière terrestre avec le Bénin. Abuja souhaitait ainsi mettre un terme à la contrebande de produits depuis son voisin de l'ouest, notamment de riz. Le Bénin en importe d'Asie et des commerçants le revendent, faisant concurrence au riz nigérian, plus cher. Pape Ibrahima Kane, chercheur sénégalais, répond aux questions de Vincent Dublange.