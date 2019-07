Fumer endommage les yeux et les poumons, selon une étude

Malgré ce lien évident, seulement une personne sur cinq reconnaît que le tabagisme peut entraîner la cécité, selon un sondage de l'Association of Optometrists (AOP).



Les fumeurs sont deux fois plus susceptibles de perdre la vue que les non-fumeurs, selon le RNIB.



C'est parce que la fumée de tabac peut causer et aggraver un certain nombre d'affections oculaires.



La fumée de cigarette contient des produits chimiques toxiques qui peuvent irriter et blesser les yeux.



Par exemple, les métaux lourds, comme le plomb et le cuivre, peuvent s'accumuler dans l'objectif - la partie transparente qui se trouve derrière la pupille et met au point les rayons lumineux - et entraîner des cataractes, où l'objectif devient trouble.



Le tabagisme peut aggraver les problèmes de vue liés au diabète en endommageant les vaisseaux sanguins à l'arrière de l'œil (la rétine).



Les fumeurs sont environ trois fois plus susceptibles d'être atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge - une condition qui affecte la vision centrale d'une personne, ce qui signifie qu'ils perdent leur capacité à voir les détails fins.



Et ils sont 16 fois plus susceptibles que les non-fumeurs de développer une perte soudaine de vision causée par une neuropathie optique, où l'irrigation sanguine de l'œil se bloque.