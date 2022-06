Fusillade à la frontière rwando-congolaise: Kigali tente l'apaisement

Kigali assure officiellement continuer de privilégier la voie du dialogue. Au sujet des échanges de tirs à la frontière, le Rwanda s’en remet une fois de plus aux organes de médiation régionaux. « Nous considérons cela seulement comme un incident. Une enquête a été ouverte par le mécanisme conjoint de vérification et notre ministre des Affaires étrangères s’est déjà entretenu à ce sujet avec son homologie congolais. Les autorités rwandaises sont en contact avec les autorités congolaises », a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais.



Même ton au sujet de la suspension par le Congo de tous les accord signés avec le Rwanda : « C’est une prérogative du gouvernement congolais. Ces partenariats et ces accords bénéficiaient à nos deux peuples. Donc nous espérons qu’un jour, ils seront restaurés. »



La porte-parole a également salué les appels du gouvernement congolais à lutter contre la stigmatisation des rwandophones dans le pays et assuré qu’en tant que membre de la Communauté des États d’Afrique de l’Est, le Rwanda est prêt à jouer un rôle dans la force régionale qu’Uhuru Kenyatta, le président kényan, a appelé de ses vœux afin de rétablir la paix dans l’est de la RDC.



Mercredi, le président kényan a appelé au déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC. Uhuru Kenyatta a précisé qu'une réunion doit se tenir ce dimanche pour les préparatifs. De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères se dit favorable à cette initiative qui s'inscrit dans la ligne des décisions prises par les chefs d'État lors d'une réunion en avril dernier à Nairobi.