G7 : Donald Trump quittera le sommet avant la photo officielle

L'ambiance s'annonce lourde et tendue pour ce G7 à La Malbaie (Québec, Canada), qui s'ouvre vendredi 8 juin. L'atmosphère s'est envenimée avant même le début du sommet, sur fond de guerre commerciale. Aux critiques de moins en moins voilées de Justin Trudeau (le Premier ministre canadien) et d'Emmanuel Macron, présent au Canada depuis mercredi, Donald Trump a répliqué par des tweets lapidaires, jeudi soir.



La Maison Blanche a affirmé que Donald Trump allait quitter le sommet dès samedi midi, c'est-à-dire avant les discussions sur le climat. Le président américain ne sera donc pas sur la traditionnelle photo de fin de sommet.



"Merci de dire au Premier ministre Trudeau et au président Macron qu'ils imposent aux États-Unis des taxes massives et créent des barrières non-tarifaires", a-t-il écrit, ajoutant : "Hâte de les voir demain". Et il a brocardé un Justin Trudeau "indigné", rappelant les "près de 300%" de taxes imposées par le Canada sur le lait.



S'en prenant dans un autre tweet à l'Union européenne et au Canada, il a martelé: "Levez vos taxes et barrières ou nous allons faire mieux que vous!".



France et Canada sur la même ligne



Justin Trudeau n'a pas apprécié que Washington invoque la "sécurité nationale" pour frapper l'acier et l'aluminium canadiens, et l'a fait savoir. "J'ai été poli, j'ai été respectueux, mais on a aussi été toujours très, très fermes sur les intérêts de notre pays, de nos citoyens et sur nos valeurs", a déclaré Justin Trudeau jeudi. Même ton chez le président français, qui a multiplié les tweets contre "la loi du plus fort" et toute "hégémonie".