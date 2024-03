Gabon : Aubameyang non retenu pour le Sénégal, Lemina et Bouanga dans les 26

Auteur de 21 buts cette saison sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas été retenu en équipe nationale du Gabon pour l'amical entre les Panthères et le Sénégal, le 22 mars à Amiens.



Les supporters des Panthères du Gabon vont devoir s'y faire : Pierre-Emerick Aubameyang ne fait pas partie des plans de Thierry Mouyouma. Le sélectionneur a communiqué ce vendredi la liste des 26 joueurs convoqués pour le match amical contre le Sénégal, le 22 mars prochain à Amiens, et l'attaquant de l'Olympique de Marseille brille par son absence.



Les cadres Bruno Ecuele Manga, Aaron Appindangoye, Mario Lemina, Guélor Kanga et Denis Bouanga sont en revanche bien là, au contraire de celui qui, à 34 ans, a marqué 21 buts et délivré 8 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs phocéennes cette saison.



Aubameyang et les Panthères, une relation agitée



Revenu en équipe nationale en mai dernier après une première retraite internationale, l'ancien vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1 n'avait pas été convoqué en novembre 2023, tandis que deux autres anciens, le milieu de terrain Didier Ibrahim Ndong et l'attaquant Aaron Boupendza, avaient été écartés pour ne pas s'être présentés dans les temps au rassemblement.



Aucun des trois ne sera présent ce mois-ci en France, où l'équipe a rendez-vous. « Concernant la discipline, c'est un point important. Les joueurs le savent. Nous avons échangé, et nous leur avons fait savoir que, quelle que soit l'importance de chacun en club, tout le monde doit se conformer aux règles fixées en équipe nationale », avait alors expliqué le sélectionneur Thierry Mouyouma, toujours sur cette ligne stricte donc.



Ce match amical face au Sénégal, champion d'Afrique 2021, aura lieu le vendredi 22 mars prochain à Amiens, sur la pelouse du stade de la Licorne. Un test qui permettra aux Panthères de s'étalonner avant la reprise des matchs à enjeu au mois de juin prochain, avec les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Avec football365