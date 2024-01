Gabon: «Il s’agit d’aller vers une démocratie ouverte», dit le président du Conseil national

Depuis le 30 août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema dirige le Gabon avec des militaires et des civils. Ce samedi, le Conseil national de la société civile (CNSC), qui regroupe les principales organisations, a salué des avancées positives depuis août, en termes de droits de l'homme, lutte contre la corruption... L'année 2024 qui s'ouvre sera charnière, avec de profondes réformes prévues dans la feuille de route jusqu'aux élections de 2025.



Pour George Mpaga, le président du Conseil national, qui répond aux questions de Sébastien Németh, les attentes sont fortes et la société civile restera vigilante : « Il est question de faire fructifier et d’accompagner le processus. Il s’agit de consolider les institutions, de les restaurer et d’aller vers une démocratie ouverte. La société civile veillera particulièrement sur le dialogue national afin que celui-ci soit inclusif, démocratique et surtout souverain. Nous allons veiller à ce que les résolutions soient appliquées. »



« Ensuite, poursuit le président du Conseil national, nous allons regarder le processus référendaire. Donc, l’Assemblée constituante va réfléchir et construire la nouvelle Constitution. Il faut que cette nouvelle assemblée soit une assemblée neutre, souveraine également, pour que le peuple se prononce en toute âme et conscience avec la volonté de toutes les parties prenantes et que la transition puisse réussir, sans quoi les stigmates de l’ancien régime resteront encore visibles. C’est un travail délicat qu’il faut mettre en place. Donc, nous n’allons pas être trop exigeants et intransigeants, mais nous allons tout de même être vigilants pour que rien ne déraille et que les objectifs parviennent à leurs accomplissements », conclut-il.