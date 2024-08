Gabon: célébration du «coup de la libération», un an après l'éviction de la dynastie Bongo

Ils sont venus nombreux dès le début de matinée pour assister à la parade militaire prévue aux abords du palais présidentiel. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a été accueilli par des chants et ovations. Pour la majorité des Gabonais présents à cette commémoration, la ferveur née il y a un an dès l’annonce du coup d’État n’est toujours pas retombée.



« On est venus célébrer le coup de la libération ! », se félicitent les badauds, « je suis venue pour réaliser que vraiment, le PDG est parti ! » renchérit une femme.



La veille, le général Oligui Nguema a inauguré la nouvelle compagnie aérienne FlyGabon. Dans un message à la nation, il a fait plusieurs annonces en faveur de l’amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. « Nous avons décidé de mettre le pays en chantier, de relancer l'activité économique et de promouvoir la création de richesses... Mettons-nous au travail ! »



La célébration du premier anniversaire du coup d’État au Gabon, baptisé « coup de la libération » a pris fin vendredi soir par un concert et un feu d’artifice. Le match de football qui devait opposer les députés et membres du gouvernement a été reporté au 9 septembre prochain.