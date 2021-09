Gabon: décès de Casimir Oyé Mba, ancien Premier ministre d’Omar Bongo

Casimir Oyé Mba était une personnalité très respectée. L’ancien président gabonais Omar Bongo dont le fauteuil était menacé après la conférence nationale de 1990 fait appel à lui pour diriger le gouvernement.



Intellectuel chevronné, Oyé Mba devient Premier ministre pendant quatre ans. Très humble, il quitte ses fonctions lors d'un remaniement pour celles de ministre des Affaires étrangères. Oyé Mba enchaine alors les portefeuilles ministériels, dont ceux du Plan et du Pétrole.



Économiste formé en France, où il obtient un doctorat en 1969, Oyé Mba a également été gouverneur de la Banque des État de l’Afrique centrale (BEAC) de 1978 à 1990. Fort d'un carnet d’adresses bien rempli et d'une réputation d’homme rigoureux, celui que les Gabonais appelaient « Cam’ la Classe » pour la finesse de ses idées et le chic de ses costumes, brigue le fauteuil présidentiel après la mort d’Omar Bongo en 2009. Il retire finalement sa candidature à la veille du scrutin en invoquant des pressions.



En 2016, il tente à nouveau sa chance, mais sa campagne ne décolle pas. Il rallie alors Jean Ping, dont il est resté un fidèle jusqu'à sa mort.