Gabon : le « Ré-Ndama »,« Radisson » propriétés d’Abdul Oceni Ossa et Bolard Bongo Valentin

C’est à la faveur d’une communication datée du mardi 24 octobre 2023 que le ministre du Tourisme a révélé le pot aux roses. Selon Pascal Ogowe Siffon, le rapport d’enquête préliminaire des autorités judiciaires, le « Ré- Ndama », « Hôtel Rapontchombo » et « Okoumé Palace Radisson Blu », auraient été acquis par Abdul Oceni Ossa et Bolard Bongo Valentin.



Écroué à la prison centrale de Libreville pour haute trahison contre les institutions de l’État, détournement massif des fonds publics, malversations financières internationales en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active et trafic des stupéfiants, Abdul Oceni Ossa pourrait voir sa situation s’aggraver avec les dernières révélations.



26 milliards siphonnés par Abdul Oceni et Bollard Bongo Valentin ?

Les investigations autour des acquisitions illégales de certains anciens barons du système PDG-Bongo commencent à porter ses fruits. Pour ce qui est des établissements hôteliers au Gabon, c’est l’hécatombe. C’est en tout cas ce qu’a indiqué le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Pascal Ogowe Siffon lors d’une visite à « Ré- Ndama », « Hôtel Rapontchombo » et « Okoumé Palace Radisson Blu ».



« Les informations reçues nous précisent que ces hôtels de l’État avec titres fonciers appartiennent à la société Wally Hôtel dont le Président Directeur Général est Oceni Ossa Abdul au même titre qu’une certaine Bolard Bongo Valentin et Ratanga Cédric. On parle quand-même d’un montant de 26 milliards de FCFA pour l’acquisition de ces biens », a déclaré le membre du gouvernement de la transition. Sapristi !



Le groupe hôtelier Wali ou la nouvelle Delta Synergie !

Née en 2011, la désormais nébuleuse Wali Hotels & Resorts a connu une ascension fulgurante dans le domaine hôtelier dans notre pays. Le groupe dirigé par des investisseurs privés locaux, aux identités non révélées, va s’offrir au fil des ans des établissements prestigieux. Il s’agit de l’Okoumé Palace racheté en 2012 pour 18,3 millions d’euros. L’appétit venant en mangeant, le tout-puissant Abdul Oceni Ossa va donc se développer davantage.



Moins d’un an après, la main est mise sur le Méridien Ré-Ndama. Tombé dans l’escarcelle de Wali pour la somme astronomique de plus de 13 milliards de FCFA, l’établissement était censé subir une cure de jouvence. Pourtant rien n’aura été fait. En 2020 en période de crise sanitaire, l’État décide de louer cet hôtel pour loger les patients atteints de Coronavirus. Une location juteuse alors même que les personnels tirent le diable par la queue. On ne se refuse rien avec l’argent qui serait issu du trésor.