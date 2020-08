Gabon: le gouvernement proroge à nouveau de 45 jours l’état d’urgence sanitaire

C’est l’un des points abordés par le conseil des ministres qui s’est tenu hier par visioconférence, en raison du contexte fortement marqué par la Covid-19. Le projet d’Ordonnance portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19 a été présenté, évalué, validé par le président de la République.



Une validation qui a pour conséquence d’acter la prorogation de l’état d’urgence sanitaire effective depuis avril 2020 au Gabon. « Au terme de la présente ordonnance, sont prorogées pour une durée n’excédant pas quarante cinq (45) jours, les mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19 autorisées par le parlement le 29 juin 2020 », a-t-on pu lire dans le communiqué final du conseil des ministres.



A l’heure où les populations gabonaises attendent avec impatiences les décisions de l’exécutif visant à rendre effectif le déconfinement progressif du « Grand Libreville », la prorogation de l’état d’urgence sanitaire corollaire de la loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, vient de doucher les espoirs de nombreux Gabonais qui plus que jamais attendent que le déconfinement total soit annoncé.



Une actualité qui risque d’être abondamment commentée et qui par ailleurs, et c’est important de le rappeler, marque l’une des premières décisions fortes de la Primature Rose Christiane Ossouka Raponda. Doit-on comprendre que le déconfinement n’est pas pour les tout prochains jours ? Rien n’est moins sûr mais au regard de cette prorogation de l’état d’urgence, il semble que cette volonté sociale ne soit pas pour l’heure, la priorité du gouvernement.