Gabon: rencontre entre le président et l’opposant Bilie-By-Nze à l’approche d’élections législatives et locales

La dernière fois qu’Alain-Claude Bilie-By-Nze avait foulé le palais présidentiel du Gabon, c’était en décembre 2024. Dix mois après, il ne cesse de multiplier les sorties pour critiquer la gestion du pays par l’ancien général qui, lors de son coup d’État du 30 août 2023, avait dissout le dernier gouvernement d’Ali Bongo. C'était lui, Alain-Claude Bilie-By-Nze, qui était alors à sa tête.



On ignore s'il s'agit d'une démarche pour apaiser leurs relations, mais Oligui Nguema a invité l’opposant dans son palais ce 18 septembre 2025.



Demande de report des prochaines élections

Alain-Claude Bilie-By-Nze lui a demandé de reporter les élections du 27 septembre prochain. Motifs évoqués : publication de la liste des candidats la veille de l’ouverture de la campagne électorale (la loi prévoit un délai de 30 jours avant le scrutin), la non-publication de la liste électorale globale, et enfin les risques évidents selon lui de perturbation du calendrier scolaire.



La réponse d’Oligui Nguema a été ferme : la machine est déjà lancée, plus question de l’arrêter. L’ex-général a aussi dit à son hôte qu’il veut sortir de la transition dans les délais promis à la communautaire internationale.