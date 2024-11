Galop des « Lions » : 20 joueurs présents à l’entraînement, Seydou Sano forfait

L’équipe nationale du Sénégal a débuté ce lundi sa préparation pour les matchs contre le Burkina Faso et le Burundi, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



Sur les 28 joueurs convoqués, seuls 20 étaient présents lors de la première séance d’entraînement. Plusieurs « Lions » manquaient à l’appel, notamment Boulaye Dia, Moussa Niakhaté, Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye et El Hadji Malick Diouf, qui devraient rejoindre la Tanière dans la nuit.



Selon des informations, trois joueurs ont été préservés lors de cette première séance d'entraînement : Formose Mendy de Lorient, Lamine Camara de Monaco, et Habib Diarra de Strasbourg.



La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a également confirmé ce lundi 11 novembre le forfait du défenseur central Seydou Sano, évoluant à Al Gharafa (D1 Qatar), en raison d’une blessure contractée en club.