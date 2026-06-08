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Gambie : Eni investit le bloc offshore A1 pour explorer de nouveaux gisements



Gambie : Eni investit le bloc offshore A1 pour explorer de nouveaux gisements
Apres une entrée stratégique en Guinée en obtenant des permis de reconnaissance pour 15 blocs offshore couvrant environ 49 089 km², la société italien Eni a signé avec le gouvernement gambien, un « accord de licence d'exploration, de développement et de production pétrolière » pour le bloc A1.

Cette zone offshore, qui s'étend sur « 1 300 km » avec des profondeurs atteignant jusqu'à « 3 300 mètres », est située dans une partie de la marge atlantique reconnue pour ses « découvertes d'hydrocarbures prouvées ».

Pour la société, cette acquisition s'inscrit dans une volonté stratégique de bâtir « un portefeuille géographiquement diversifié ». Eni mise ainsi sur le potentiel de cette région, ciblant « des opportunités dans des zones émergentes ou sous-explorées » afin d'étendre ses activités vers des zones « à haut potentiel ».
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Fodé Bakary Camara

Lundi 8 Juin 2026 - 10:09


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