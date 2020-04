Gambie: face au coronavirus, les couturiers fabriquent des masques alternatifs

En Gambie, les couturiers s'organisent pour fabriquer des masques. Un produit qui se faire rare dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal, et dont le prix a augmenté. Pour le moment, la Gambie est relativement épargnée par le Covid-19 avec seulement 9 personnes contaminées - dont 2 sortis d'affaire et 1 décès. Mais face à la demande, les couturiers ont pris les devants et proposent des masques abordables et originaux. Reportage de notre correspondant.