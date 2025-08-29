Gamou 2025 : les plus hautes autorités attendues auprès des familles religieuses ce samedi

À quelques jours du Maouloud (Gamou), l’État se mobilise à travers les plus hautes autorités pour célébrer l’événement ce samedi 30 août 2025.
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Tivaouane, tandis que le Premier ministre, Ousmane Sonko, effectuera des visites de courtoisie à Médina Baye et Léona Niassène, à Kaolack, selon une publication du Gouvernement du Sénégal sur Facebook.
De son côté, le Président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, se rendra à Thiénaba et chez la famille Ndiéguène de Thiès.
