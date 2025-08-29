Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Gamou 2025 : les plus hautes autorités attendues auprès des familles religieuses ce samedi



Gamou 2025 : les plus hautes autorités attendues auprès des familles religieuses ce samedi
 À quelques jours du Maouloud (Gamou), l’État se mobilise à travers les plus hautes autorités pour célébrer l’événement ce samedi 30 août 2025.
 
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Tivaouane, tandis que le Premier ministre, Ousmane Sonko, effectuera des visites de courtoisie à Médina Baye et Léona Niassène, à Kaolack, selon une publication du Gouvernement du Sénégal sur Facebook.
 
De son côté, le Président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, se rendra à Thiénaba et chez la famille Ndiéguène de Thiès.
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 29 Août 2025 - 22:26


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter