Gamou de Tivaouane : l’État réaffirme ses engagements pour l’édition 2025

À moins de trois semaines du Gamou de Tivaouane, prévu les 5 ou 6 septembre, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a exhorté les services de l’État impliqués dans l’organisation à respecter leurs engagements afin d’assurer le bon déroulement de l’événement religieux.« Les engagements retenus au cours de la réunion du comité régional de développement connaissent, nous l’avons tous constaté, un niveau d’exécution acceptable », a déclaré le ministre, mardi, lors d’une réunion nationale consacrée aux préparatifs.Le comité d’organisation au service du khalife Ababacar Sy (COSKAS) a rappelé plusieurs préoccupations, notamment l’approvisionnement en eau et en électricité, la sécurité ainsi que l’assainissement, rapporte Aps.L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a promis de mobiliser plus de 50 camions pour pomper les eaux usées et pluviales. La Direction du matériel et du transit administratif (DMTA) a annoncé la mise à disposition de 4000 chaises pour les fidèles. Les opérateurs de téléphonie mobile ont pris l’engagement de garantir une meilleure fluidité du réseau, tandis que les forces de défense et de sécurité comptent s’appuyer sur l’expérience des précédentes éditions pour renforcer le dispositif sécuritaire.Jean Baptiste Tine a demandé au gouverneur de Thiès « d’assurer le suivi des décisions prises et a invité les structures concernées à veiller au strict respect des engagements pris pour répondre aux attentes du COSKAS. »