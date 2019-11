Garde à vue de Bougazelli: La suite de la procédure prévoit trois cas de figure

Le député démissionnaire de la mouvance présidentielle est placé en garde-à-vue après son audition à la Section de recherches de la Gendarmerie, dans cette affaire de présumé trafic de faux billets.



Le responsable politique va passer sa première nuit dans les locaux de la Section de recherches de la gendarmerie sise à Colobane. Selon Me El Hadji Diouf, le garde à vue entre dans le cadre c'est pour les besoins de l'enquête



"Après enquête, monsieur Seydina Fall est placé en garde à vue. C'est normal en enquête préliminaire, pendant la phase de l'enquête qu'on vous grade pour sécuriser l'enquête, pour mener sérieusement et minutieusement l'enquête et après comme quoi monsieur Seydina Fall Bouga sera déféré au parquet du monsieur le procureur de la République. Il appartiendra à ce magistrat de donner la suite qu'il faut", déclare la robe face aux journalistes.





Entendu une première fois ce jour-là, l'avocat du responsable politique membre de l’APR de signifier au public que son client " Bougazzelli s'est bien défendu, il a bien répondu à toutes les questions des enquêteurs."



La suite de la procédure prévoit trois cas de figure : une inculpation suivi d’un mandat de dépôt, une inculpation suivi d’une mise sous contrôle judiciaire et enfin, cas très peu probable dans le cadre de cette affaire, un abandon des poursuites.