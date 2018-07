Gardien de but des "Lions": Aliou Cissé cible Edouard Mendy

A moins de deux mois de la reprise des éliminations de la Can 2019, Aliou Cissé est déjà dans le bain. Pour faire face aux différents chantiers qui se présentent à lui, le sélectionneur étudie les pistes pouvant lui permettre de donner un équilibre à son équipe. Pour ce faire, il a ciblé Edouard Mendy (24 ans, 1m97, 86kg). Le longiligne gardien de but du Stade de Reims pourrait ainsi renforcer ce poste, l'un des maillons faible des "lions" au Mondial 2018, selon les observations de "Record".



A défaut de dépêcher des scouts Reims, le sélectionneur lui-même pourrait y séjourner pour voir à l'oeuvre et rencontrer le gardien de but binational qui, la saison dernière, a été titularisations 34 fois en 38 journées de ligue 1 Française. Ainsi, si d'autres joueurs sont aussi ciblés, Aliou Cissé ferait une propriété du dossier de Mendy qui a déjà porté les couleurs des "Djurtus" de la Guinée Bissau, en match amical. Mais, par la suite il déclinera la CAN Gabon 2017.