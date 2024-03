Gaza : Biden ordonne à l'armée américaine d'établir un port pour l'aide humanitaire

Ce port pourra accueillir de larges navires. La construction « prendra un certain nombre de semaines à planifier et exécuter », ont précisé les hauts responsables américains.



Le président américain Joe Biden va annoncer au Congrès jeudi qu'il a ordonné à l'armée américaine d'établir un port à Gaza, afin d'acheminer par la mer davantage d'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé par Israël, selon de hauts responsables.



«Ce soir, le président va annoncer dans son discours sur l'état de l'Union qu'il a donné l'ordre à l'armée américaine de mener une mission d'urgence pour établir un port à Gaza», a déclaré un haut responsable américain à des journalistes.



Ce port devra pouvoir accueillir de larges navires transportant «de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des abris temporaires», a-t-il précisé. «L'élément principal sera une jetée temporaire», a-t-il ajouté, et ce port fournira l'équivalent de la capacité «de centaines de camions d'aide supplémentaire chaque jour».



Cette opération «prendra un certain nombre de semaines à planifier et exécuter», et devrait impliquer un corridor maritime apportant de l'aide par la mer depuis l'île de Chypre, ont précisé les hauts responsables.



Il n’y aura pas de soldats américain à Gaza

Ils ont souligné que cela ne signifierait pas que des soldats américains se trouveront sur place à Gaza. « L’armée américaine a des capacités uniques. Et ils peuvent faire des choses depuis la mer qui sont extraordinaires », a dit un autre responsable.



Cette annonce, le jour du grand discours sur l'état de l'Union du président, illustre les pressions auxquelles Joe Biden fait face concernant le soutien américain à Israël, au regard de la crise humanitaire en cours à Gaza. Les États-Unis et la Jordanie ont effectué jeudi un troisième largage aérien d'aide à Gaza en une semaine, mais ces largages ont une efficacité limitée.



Selon l'ONU, la famine est « quasiment inévitable » pour 2,2 millions d'habitants de Gaza, soit l'immense majorité de la population, l'aide humanitaire n'arrivant pour le moment qu'au compte-gouttes.



Le Figaro avec AFP