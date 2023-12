Gaza toujours sous les bombes avant un nouveau vote à l’ONU pour un cessez-le-feu

■ Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce lundi 18 décembre sur un nouveau texte qui appelle à une « cessation urgente et durable des hostilités » à Gaza, au moment où Washington montre des signes d'impatience face à son allié israélien.



■ La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna, en visite en Israël, s’est dite préoccupée « au plus haut point » par la situation à Gaza et a appelé à « une nouvelle trêve immédiate et durable ».



■ L'armée israélienne a affirmé avoir découvert au cours de son offensive « le plus grand tunnel » que le Hamas ait creusé sous la bande de Gaza et débouchant à seulement quelques centaines de mètres de son territoire. L'armée israélienne a indiqué début décembre avoir découvert plus de 800 descentes de tunnels, dont 500 ont été détruites.



■ Environ 18 800 Palestiniens ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le début de l'opération israélienne, selon le gouvernement du Hamas. Près de 51 000 personnes ont également été blessées. Selon le ministère de la Santé de l'enclave, 70 % des victimes sont des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Quelque 1 140 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7 octobre, selon les dernières données fournies par le gouvernement israélien. Enfin, 129 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza.



La faim utilisée comme arme de guerre à Gaza par Israël, selon un rapport de Human Rights Watch



L'ONG Human Rights Watch (HRW) publie ce lundi un rapport intitulé « Israël : la faim utilisée comme arme de guerre à Gaza ». Selon HRW, des preuves montrent que l’accès à la nourriture et à l’eau est délibérément refusé aux civils de Gaza, « ce qui est un odieux crime de guerre », dénonce Omar Shakir, le directeur de l'ONG sur la zone palestinienne et israélienne. HRW indique aussi que « les autorités israéliennes ont émis des déclarations publiques où elles expriment leur objectif de river les civils de Gaza de nourriture, d’eau et de carburant – des déclarations qui se reflètent dans les opérations militaires des forces israéliennes. »



Le gouvernement du Hamas annonce 110 morts dans des frappes israéliennes dans le nord de Gaza



Le ministère de la Santé du Hamas dans la bande de Gaza a annoncé ce lundi que 110 Palestiniens avaient été tués depuis dimanche dans des frappes israéliennes à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Dans un court communiqué, le ministère de la Santé a rapporté que des frappes avaient fait « 50 martyrs sur des maisons de Jabaliya », portant à 110 le nombre de décès depuis dimanche dans cette ville. Le dernier bilan du ministère, publié vendredi, faisait état de 18 800 morts depuis le début de la guerre avec Israël le 7 octobre.