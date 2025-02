Gel de l'aide américaine: une ONG spécialisée dans le déminage licencie 1700 employés dans 12 pays

L'ONG norvégienne Norsk Folkehjelp, spécialisée dans les opérations de déminage à travers le monde, va réduire ses effectifs de plus de moitié et licencier 1700 employés dans douze pays, en raison du gel de l'aide étrangère des États-Unis, a-t-elle annoncé, mardi 11 février. «Que plus de 40% du financement pour le déminage et le nettoyage des explosifs disparaisse du jour au lendemain est dramatique pour nous et notre travail», a déclaré son secrétaire général, Raymond Johansen, dans un communiqué repris par l'AFP.





"Mais le coût le plus élevé est celui payé par les enfants, les agriculteurs et les communautés locales touchées par les mines à travers le monde", a-t-il ajouté.