Gestion de L’Ipres: les retraités dénoncent les pensions dérisoires et annoncent une marche nationale le 29 juillet prochain

Les retraités affiliés à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) se disent être mécontents de la gestion de leurs pensions et réclament le départ du Président du Conseil d'Administration (PCA), Racine Sy et l’audit de l’institution.



Ils comptent le 29 juillet prochain faire une marche, renseigne Walf Quotidien. Initiée par les retraités de Keur Massar, cette marche aura lieu à la Place de l'Obélisque pour se terminer au rond-point de la RTS 1.



Dans une lettre adressée au président de la République, les retraités ont fait la liste de leurs doléances. Ils révèlent vivre « dans une angoisse quotidienne à cause de la gestion mauvaise de l'IPRES ». Ces citoyens du troisième âge affirment avoir d'énormes difficultés pour accéder aux services hospitaliers, les retraits de pension au niveau des institutions financières et déplorent le mutisme de leur ministère de tutelle.



Ils comptent exprimer leur colère, à travers une marche nationale le 29 juillet prochain pour être entendus et soutenus par l’Etat du Sénégal, afin d’améliorer leur situation. Les retraités se désolent également du travail effectué par les leaders des centrales syndicales qui siègent au niveau du Conseil d'administration de l’Ipres et promettent d'en découdre avec eux.



Ils sollicitent également l’intervention du chef de l’Etat Macky Sall pour la révision des statuts de l’Ipres dont le changement de ses textes, l’audit de l’institution, la révision en hausse des pensions ainsi que l’implication des retraités dans le Conseil d’administration.