JOJ Dakar 2026 : les États-Unis annoncent leur participation avec plus de 25 athlètes dans 10 disciplines

Les États-Unis ont mis fin aux rumeurs évoquant leur éventuelle non-participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. À moins de six mois de la cérémonie d'ouverture, l'ambassade des États-Unis au Sénégal a fait savoir qu'elle a hâte de soutenir la délégation américaine qui fera le déplacement à Dakar pour cet événement, le tout premier rendez-vous sportif olympique de l'histoire sur le continent africain.



« Les États-Unis s'engagent à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. L'équipe américaine, "Team USA", sera présente », a déclaré l'ambassade. Elle annonce que les Américains seront représentés par plus de 25 athlètes, dans dix disciplines sportives.



« Nous nous réjouissons de cette occasion qui permettra à de jeunes athlètes du monde entier de se rassembler pour s'affronter et célébrer le sport », ont-ils ajouté.



Les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse sont prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar. Pendant quinze jours, le Sénégal accueillera 2 700 athlètes et 25 000 personnes accréditées, et devra organiser dix sports en compétition sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly.



