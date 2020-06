Gestion du Covid19 : « les Sénégalais doivent être fiers d’avoir comme président Macky Sall, l’homme de la situation », estime le ministre Moustapha Diop

Le ministre du Développement industriel des petites et moyennes industries, Moustapha Diop estime que « les Sénégalais doivent être fiers d’avoir comme président Macky Sall qu’il considère comme l’homme de la situation », en allusion avec la gestion de la maladie à coronavirus.



« Aujourd’hui avec l’assouplissement des mesures de l’état d’urgence et au moment où la relance de l’économie est amorcée, pour continuer notre marche résolue vers l’émergence, les Sénégalais doivent être fiers d’avoir comme président Macky Sall, l’homme de la situation, le bon père de famille qui bien tenu la barque et pris les bonnes décisions en temps opportun. Il nous administrés la preuve qu’il gouverne pour le peuple et dans l’intérêt général », a dit le ministre dans un entretien dans Libération.



Selon lui, l’après covid19, c’est maintenant et nous devons nous retrousser les manches pour nous remettre au travail aujourd’hui plus que par le passé, comme il nous y invite d’ailleurs.



« J’en appelle donc à l’unité des cœurs et des esprits, de tous les Sénégalais, pour que nous fassions bloc derrière lui, comme un seul homme, prêts à engager et à gagner la seule bataille qui vaille, celle de l’émergence du Sénégal qui passe par une industrialisation inclusive et durable avec des champions nationaux », a-t-il affirmé.