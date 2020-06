Gestion du Covid19: les jeunes de la LD Debout chargent le régime de Macky Sall

Le gouvernement de Macky Sall, à travers la gestion de la COVID 19, a encore montré ses limites, selon les jeunes de la LD Debout, dans un communiqué. Les Sénégalais, malgré toutes les difficultés du moment, avaient répondu à l’appel du président afin de combattre et vaincre le Coronavirus. Une opportunité malheureusement ratée par le gouvernement qui, au contraire, s'est illustré par une gestion chaotique et indécente de la crise sanitaire, disent-ils dans le document envoyé à PressAfrik.



« Dès le vote de la loi d’habilitation, le président Macky Sall, engagé dans sa logique de gouvernance familiale, a confié l'essentiel de la gestion sociale de la pandémie à son beau-frère Mansour Faye. Le résultat n'échappe à aucun Sénégalais : marchés attribués dans des conditions nébuleuses, opération calamiteuse de distribution des denrées aux populations impactées, promesses non tenues notamment pour la livraison de 10 millions de masques annoncés, mesures de restriction inadaptées », rappellent-ils.



« Ce qui a suscité des mouvements d‘humeur dans plusieurs localités du pays : Grand Yoff, Kaolack, Kaffrine, Nioro, Cap Skiring, Ziguinchor, Tambacounda, Diourbel, Mbacké et Touba où le khalife général des mourides était obligé d'appeler au calme et à la retenue. Le mouvement des jeunes debout partage l'indignation de tous les citoyens et citoyennes déçus et mécontents de Macky Sall et ses partisans. Il dénonce les bavures policières exercées sur les manifestants », ajoutent ces jeunes.



Pis, selon eux, dans ce contexte de mal gouvernance de la crise liée à la covid-19, à la surprise générale, Macky Sall s’est permis de récompenser des alliés politiques au moyen d'un décret sur l’honorariat et par la nomination de transhumants sans foi et ni loi. Son gouvernement s'illustre dans le tâtonnement pour une réouverture des écoles et des universités, le désarroi s'installe chez les paysans, les commerçants, les acteurs du secteur informel... Comme si cela ne suffisait pas, Macky Sall et ses alliés, sans retenue et sans gêne, s'autorisent à brader le foncier, patrimoine commun, notamment les terres hautement écologiques du littoral de la presqu'île de Dakar.



Face à cette mauvaise gestion de la crise sanitaire, la jeunesse de la LD Debout est plus que jamais décidée de mener le combat aux cotés de toutes les forces progressistes pour stopper ces dérives.



Par ailleurs, la jeunesse de la LD Debout s’incline devant la mémoire de George Floyd, un afro-américain mort des actes racistes de policiers blancs le 25 Mai 2020 aux Etats Unis. La jeunesse africaine d’ici et de la diaspora n’acceptera plus ces actes d'un autre siècle. Elle exige de tous les gouvernements africains la dénonciation de ces actes ignobles. Le meurtre de George Floyd nous interpelle tous et appelle une riposte vigoureuse contre l’intolérance et les inégalités, pour un monde de paix et de justice sociale.