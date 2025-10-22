Ghana : cinq suspects arrêtés et cinquante-sept Nigérians sauvés d’un réseau de traite et de cybercriminalité

Les autorités ghanéennes ont annoncé, ce 22 octobre 2025, l’arrestation de cinq personnes et la libération de cinquante-sept ressortissants nigérians victimes d’un réseau de traite humaine et de cybercriminalité. L’opération a été menée par le Criminal Investigation Department (CID) du Ghana Police Service, à l’issue d’une enquête dirigée par l’unité des opérations spéciales.





Selon le communiqué signé par la Chief Inspector Brigitte Babanawo, responsable des relations publiques du CID, les suspects ont été identifiés comme Joel Nosa, Collins Rotimi, Shadrack Lulu, Austin Amahuaro et John Uloko. Ils ont été arrêtés à Adom Estates, Community 25, au terme d’une opération d’infiltration basée sur le renseignement.





Les premières investigations ont révélé que ce réseau opérait sous couvert d’un trafic de main-d’œuvre transfrontalier, promettant à de jeunes Nigérians des emplois et opportunités éducatives au Ghana. « Les victimes, âgées de 18 à 26 ans, étaient ensuite contraintes à participer à des activités de cybercriminalité, notamment des escroqueries sentimentales en ligne », précise le communiqué.





Lors de l’intervention, la police a saisi 77 ordinateurs portables, 38 téléphones portables, 2 véhicules, 3 téléviseurs et plusieurs appareils électroniques soupçonnés d’avoir servi à la commission des infractions. Tous ces objets ont été conservés pour expertise médico-légale.





Les 57 victimes secourues reçoivent actuellement une prise en charge médicale et psychologique. Les suspects, eux, restent en détention pour les besoins de l’enquête. « Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles ramifications du réseau », a indiqué la police.





Le Ghana Police Service a profité de ce communiqué pour mettre en garde la population, en particulier les jeunes, contre les fausses offres d’emploi ou de bourses d’études diffusées sur les réseaux sociaux. « Nous exhortons le public à rester vigilant et à ne pas céder aux propositions suspectes émanant de sources non vérifiées », a averti le CID.





Enfin, les autorités ont réaffirmé leur engagement à lutter contre la traite des personnes et la cybercriminalité, rappelant leur détermination à poursuivre « tous les auteurs de crimes liés à l’exploitation humaine, à la fraude en ligne et aux escroqueries électroniques ». Le CID encourage toute personne disposant d’informations crédibles à se rapprocher du poste de police le plus proche.

