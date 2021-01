Global Sports Week à Paris: trois jeunes sénégalais comme ambassadeurs

Après 2020, Paris va à nouveau accueillir la Global Sports Week, un forum annuel international qui réunit les leaders établis et les acteurs du changement du sport, du business, de la culture, des médias, de la politique et de la société. Son programme est centré sur le futur du sport, à l’intersection des grands enjeux du business et de la société.



L’édition inaugurale de l’événement, tenu sous le patronage de l’UNESCO et sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, Président de la République, a eu lieu au Louvre, à Paris en février 2020 et a rassemblé plus de 2000 participants venus de 70 pays. Pour cette nouvelle édition prévue du 1er au 5 février 2021 sous un nouveau format hybride mélangeant expériences physique et digitale.



Un format unique au monde de forum multi-pays a été conçu pour une nouvelle ère. Il comprend un lieu de rassemblement central à Paris et des rencontres dans cinq hubs au sein des futures villes olympiques - Tokyo, Pékin, Dakar, Milan et Los Angeles - le tout connecté en direct grâce à une plateforme digitale innovante.



La capitale sénégalaise sera à l’honneur le 4 février avec une conférence sur le thème : Sénégal: portail vers l’avenir mondial du sport ? Étude de cas du partenariat en action, le continent africain est en passe de devenir la prochaine grande puissance de l’écosystème sportif international. Comment le Sénégal utilise-t-il l’expérience et les connaissances des principaux acteurs existants pour se développer ?



Le président de la Basketball African League (BAL), Amadou Gallo Fall et le coordinateur général de 2026, Ibrahima Wade seront parmi les intervenants. La cérémonie aura lieu au Musée des Civilisations noires.



La Global Sports Week Paris 2021 a également sélectionné 34 Young Sports Makers pour jouer un rôle clé lors de l’édition 2021 de l’événement en portant la voix de la nouvelle génération. Au Sénégal, Leyla Aminata Sonko et Aïchatou Diop seront présent sur place, en revanche Amadou Diaw Dia également membre du Hub de Dakar sera présent en ligne depuis la France.



Les finalistes ont été choisis avec le soutien de Yunus Sports Hub, une communauté mondiale d’experts dédiée à la résolution des défis humains à travers le sport et le social business. Seize nationalités sont représentées parmi les finalistes, avec vingt-trois femmes et onze hommes. En reflet à la variété de l’économie mondiale du sport, des profils très divers composent le groupe.



Le programme vise les jeunes entre 18 et 25 ans. La sélection des YSM s’est faite en deux étapes, avec une candidature individuelle suivie d’un atelier virtuel qui a réuni plus de 100 candidats présélectionnés de 28 nationalités différentes. Le sport du futur fera partie des thèmes au programme de la Global Sports Week en février 2021. Les Young Sports Makers continueront à explorer ce sujet tout au long de l’année à venir, en amont et en aval de l’événement principal, à travers une série de workshops proposés en coopération avec les partenaires du programme Young Sports Makers.



