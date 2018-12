Golden Boy : de Ligt grand vainqueur !

Le Top 10 du Golden Boy 2018 :

Position Joueur Club Points 1er Matthijs de Ligt Ajax Amsterdam 225 2e Trent Alexander-Arnold Liverpool 149 3e Justin Kluivert AS Rome 101 4e Patrick Cutrone AC Milan 97 5e Vinicius Junior Real Madrid 90 6e Houssem Aouar Lyon 44 7e Gedson Fernandes Benfica 29 8e Achraf Hakimi Dortmund 28 9e Phil Foden Manchester City 26 10e Dayot Upamecano RB Leipzig 22

Pour sa 16e édition, le Golden Boy décerné par le quotidien italien Tuttosport a récompensé pour la première fois de son histoire un défenseur. Avec 224 points, 74 de plus que son dauphin, Matthijs de Ligt décroche la récompense individuelle qui met en avant le meilleur jeune joueur de 2018.L'international néerlandais succède ainsi à Kylian Mbappé, vainqueur en 2017. Il devance ainsi Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et Justin Kluivert (AS Rome). À noter que le premier joueur français est Houssem Aouar. Le milieu de l'Olympique lyonnais se classe sixième, juste derrière Vinicius Junior.