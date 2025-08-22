Golf-Sud : un faux bailleur arrêté pour "escroquerie à la location"

Le Commissariat de Golf a interpellé un homme accusé d'avoir escroqué plusieurs personnes. Son stratagème ? Il encaissait les loyers et les cautions pour une chambre qu'il ne louait jamais, empochant ainsi 660 000 FCFA.

Un individu se présentant comme informaticien et domicilié à Golf-Sud, (commune de la banlieue dakaroise) a été arrêté par les éléments du commissariat d'arrondissement de Golf pour une affaire « d'escroquerie à la location ». Il est visé par quatre plaintes pour un préjudice estimé à 660 000 Fcfa. Son stratagème consistait à proposer des chambres à louer dans son domicile, en fixant le loyer à 60 000 FCFA par mois avec une caution de deux à trois mois. Interrogé par la police, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.Le mise en cause escroquait des personnes à la recherche d'un toit. Selon la police nationale sur sa page X (Ex Twitter) le mis en cause proposait à ses victimes une chambre dans son domicile. Il invitait les intéressés à visiter les lieux, jouant parfaitement le rôle de bailleur. Le prix était fixé à 60 000 FCFA par mois, auquel s'ajoutait une caution de deux à trois mois, censée sécuriser la location. Séduites par l'offre, ses victimes n'hésitaient pas à s'acquitter des montants demandés. Mais une fois l'argent encaissé, le mise en cause repoussait indéfiniment la remise des clés avec de faux prétextes, soit il devenait carrément injoignable.Un scénario qui s'est répété à plusieurs reprises, au point que quatre victimes ont décidé de déposer plainte. Informés, les limiers du poste de police de Golf-Sud ont multiplié les recoupements pour identifier et localiser le suspect. Leur travail a rapidement permis de mettre la main sur Mame Thierno.D’après la même source, le suspect est actuellement en garde à vue, et une enquête a été ouverte.