Golf-Sud : un homme accusé de viol de d’inceste sur sa belle-fille de 17 ans

Le sieur Kalidou Mbodji est dans de beaux draps. Il est accusé d’avoir violé sa belle-fille de 17 ans. Le père de famille a été détéré au parquet par le commissariat de Golf-Sud pour « viol sur mineure et inceste. » Selon les informations relayées par le journal Libération, tout est parti avec une plainte de K. Niang, la mère de la présumée victime. Cette dernière s'est rendue au commissariat de Golf-Sud pour dénoncer son mari K. Mbodj qui aurait abusé sexuellement de sa fille A.N.N, âgée de 17 ans. La dame a indiqué qu'à la suite de son divorce, elle s’est remariée avec le mis en cause avant de rejoindre le domicile conjugal en compagnie de sa fille. Toutefois, au courant du mois d’octobre, elle a découvert que « son mari entretenait des rapports sexuels avec sa fille ».





Convoquée et entendue,la présumée victime a confirmé les propos de sa mère. Pire encore, elle a indiqué que son beau-père a entretenu des rapports sexuels avec elle. Ce, malgré son refus. La jeune fille a révélé aux enquêteurs que le mis en cause l’a violé à plusieurs reprises. Interrogé à son tour K. Mbodj a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec la mineure de 17 ans qui se trouve être la fille de son épouse. Pour se défendre, il a affirmé que c'est cette dernière qui cherchait à avoir des rapports sexuels avec lui.