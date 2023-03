Golfe de Guinée: six marins d'un pétrolier danois enlevés par des pirates (marine française)

Six marins du pétrolier danois sous pavillon libérien Monjasa Reformer, attaqué le week-end dernier dans le golfe de Guinée, ont été enlevés par des pirates, a annoncé ce vendredi 31 mars 2023 la marine nationale française. «L'équipage encore présent à bord indique que six de ses membres ont été enlevés par des pirates», a annoncé la préfecture maritime de l'Atlantique, basée à Brest, en précisant que c'était un navire français, le patrouilleur de haute mer (PHM) PM L'Her, qui avait localisé le pétrolier danois et porté assistance à son équipage.