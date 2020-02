Grace à Benzema, le Real emporte le Derby madrilène (1-0)

Vainqueur de l'Atlético de Madrid grâce à un but de Benzema, le Real Madrid creuse l'écart en tête de la Liga et possède désormais six points d'avance sur le Barça. La frappe de Valverde ne donnait rien (47e) mais l’occasion suivante était la bonne. Vinicius glissait un excellent ballon pour Mendy, qui centrait fort en direction d’un Benzema toujours plus réaliste (1-0, 57e).



Devant au score, le Real Madrid tenait sa proie pour ne plus la lâcher. L’entrée de Vinicius faisait beaucoup de bien. Le jeune Brésilien faisait vivre un calvaire à Vrsaljko (59e, 67e, 81e), tandis que l’autre entrant Lucas Vazquez réalisait lui aussi une entrée convaincante. C’est d’ailleurs lui qui était à l’origine de cette action côté droit où son ballon terminait sur Mendy en position de frappe mais le Français se ratait (74e). Modric non plus ne cadrait pas son tir malgré l’excellent travail de Benzema (76e).



L’Atlético n’avait aucun moyen de réagir même si la nouvelle recrue Carrasco faisait son apparition sur le terrain. Le coaching de Zidane aura payé et offert six points d’avance au Real en tête de la Liga. Cinquièmes, les Colchoneros ont désormais 13 unités de retard.