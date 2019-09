Grâce accordée à Khalifa Sall: Babacar Thioye Bâ recadre Me Khassimou Touré

Le proche de Khalifa Ababacar Sall, Babacar Thioye Bâ, rejette les propos de Me Khassimou Touré qui dit être le demandeur de cette grâce suite au choix fait sur lui par le président Macky Sall. Le directeur de Cabinet adjoint de la mairesse de Dakar persiste et signe que l’ex-maire de Dakar n’a pas été demandeur.



« Que Me Khassimou Touré soit l’architecte de la grâce accordée à Mbaye Touré et à Yaya Bodian, je peux le lui concéder. Mais ce que je démens formellement et j’espère être entendu définitivement, c’est que Khalifa Ababacar Sall n’a mandaté personne, personne y compris ces propres avocats pour faire une demande de grâce », déclare Babacar Thioye Bâ.



Il poursuit : « Je dois préciser dans cette affaire que Me Khassimou Touré n’était pas l’avocat de Khalifa Ababacar Sall. Khalifa Sall avait d’autres avocats qui, conformément à ses instructions, n’ont pas fait la demande de grâce ».



Le proche du leader de Taxawu Dakar se veut clair sur les dessous de cette décision prise par le chef de l'Etat. « Il doit être clair et définitivement clair que Khalifa Ababacar Sall n’a sollicité aucune grâce auprès du président de la République. Il est entré en prison parce qu’il a des convictions. Il y est resté avec ses convictions, il en sort aujourd’hui avec ses convictions et avec énormément de détermination pour l’avenir », conclut-il.