Grand-Dakar: toujours pas de vainqueur entre BBY et Yewwi Askan Wi

Quatre jours après les élections locales du 23 janvier 2022, les populations de Grand-Dakar attendent tou- jours le verdict. Entre le maire sortant de Benno Book Yaakar (Bby) Jean Baptiste Diouf et la candidate de Yewwi Askan Wi (Yaw) Mme Aissata Fall, il n’y a encore ni vainqueur, ni vaincu !



D’ailleurs, il faut rappeler et déplorer que le soir du scrutin, le maire Jean-Baptiste Diouf s’était autoproclamé vainqueur alors que les opérations de dépouillement se poursuivaient.



Pendant ce temps, les premières tendances seraient favorables à Mme Aissata Fall de Yaw. D’ailleurs ses partisans étaient les premiers à descendre dans les rues de Grand-Dakar pour manifester leur victoire. Et aux alentours de 03 heures, c’était au tour des militants de Jean Baptiste Diouf de faire exploser leur joie pour une...courte durée. Pourquoi ? Le préfet de Grand-Dakar a donné des ordres à la police d’interdire toute manifestation de nature à provoquer des affrontements entre les deux camps.



Selon des informations du journal « Le Témoin » a appris que Yaw et Bby sont en ballotage très serré (plus ou moins 100 voix d’écarts). Avec tout le renfort financier et humain, Jean-Baptiste Diouf ne devait même pas en être réduit au recours à la Var ! Toujours est-il que, depuis dimanche à Grand-Dakar, la « victoire » de Bby est sous haute surveillance policière.